Anno giudiziario:Drigani,bene oggi ma rischi ritardi da 2020

(ANSA) - TRIESTE, 25 GEN - "Lo stato di salute della giustizia nel nostro distretto è buono. Per questo devo ringraziare i miei colleghi, il personale, gli avvocati per la lealtà del loro comportamento". Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Trieste, Oliviero Drigani, anticipando il contenuto della relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2019 che si terrà domani.

In futuro, ha sottolineato Drigani a margine di una conferenza organizzata in Corte d'Appello, "ci saranno degli scogli da affrontare. Molti fascicoli di appello, infatti, "sono rimasti fermi nei tribunali più grossi della regione, in particolare quelli di Udine e Trieste, perché non c'era personale che potesse gestire la fase del post dibattimento.

Abbiamo ritardi di due o tre anni, il ché significherà che il prossimo anno e anche quello successivo avremo il rischio di maggiori prescrizioni. Un dato delicato di cui dobbiamo tenere conto", ha poi concluso. (ANSA).