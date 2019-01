Aeroporti: Ravanelli (F2i), sviluppare Trieste più possibile

(ANSA) - UDINE, 25 GEN - L'aeroporto Trieste Airport con l'acquisizione del 55% da parte di F2i "entra nel network aeroportuale più grande d'Italia e questo sarà un vantaggio per l'aeroporto, perché consentirà di avere un'interlocuzione efficace con le compagnie''. Lo ha detto Renato Ravanelli, ad F2i, nel corso di una conferenza con i vertici della Regione Fvg, indicando che intenzione di F2i è ''sviluppare l'aeroporto il più possibile''. Ravanelli ha parlato di "un investimento importante in una regione importante, perché il Fvg è la porta d'Oriente del sistema Paese Italia, una regione snodo rilevante sui traffici commerciali e un'area dove il turismo è molto significativo. L'aeroporto da questo punto di vista è un'infrastruttura fondamentale. ''Sono contento del partner industriale che ha deciso di collaborare con la Regione Fvg per il nostro scalo, questo passaggio non rappresenta solo il futuro dell'aeroporto, ma è un tassello per lo sviluppo economico di tutto il territorio regionale'', ha detto il governatore Fvg, Fedriga.



Data ultima modifica 25 gennaio 2019 ore 15:37