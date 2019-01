Cinema: Mancevski, non capisco successo oggi Prima pioggia

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - "Quando il film ha avuto un incredibile successo per me è stato uno choc, bello ma anche brutto e io ancora non so come mai il film abbia tanto successo ancora oggi". Lo confessa, dal palco dove è appena terminata la proiezione proprio di quel film, il regista macedone Milco Mancevski. Il film in questione è "Prima della pioggia", vincitore del Leone d'oro nel 1994, candidato all'Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 67/a edizione degli Academy Awards e incluso dal New York Times, poco tempo dopo la sua uscita nelle sale di tutto il mondo, nella lista dei migliori 1000 film mai realizzati.

Mancevski è a Trieste per ritirare un premio che gli è stato conferito nell'ambito del Trieste Film Festival, e ieri sera si è trattenuto, dopo la proiezione, con il pubblico, rispondendo a varie domande. (ANSA).