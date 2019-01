Sanità: Riccardi, difendo spesa ma problema redistribuzione

(ANSA) - TRIESTE, 22 GEN - "Io non sono per tagliare la spesa" sanitaria, "sono per difenderla", "forse c'è un tema legato alla redistribuzione di questa spesa. Il sistema cambia e dobbiamo dare una risposta: io sono per premiare e valorizzare le importanti professionalità che ci sono nel mondo della salute, ma devo intervenire su condizioni che inevitabilmente e strutturalmente ci sono". Lo ha detto il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, in un forum all'ANSA. Riferendosi ai sindacati, che hanno lamentato il rischio di tagli soprattutto al personale, Riccardi dice: "Non è che la Regione impone, queste sono regole imposte dallo Stato. Ai sindacati dico apriamo la discussione sulle cose, però responsabilmente". "Se il rapporto tra il costo del personale e il valore della produzione del servizio sanitario del Fvg si attesta attorno al 36% e la media nazionale è al 28%, io non dico che hanno ragione gli altri ma qualche domanda vogliamo farcela anche noi?".

