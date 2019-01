Musica: Jovanotti raddoppia date tour a Lignano e Viareggio

(ANSA) - TRIESTE, 21 GEN - Lorenzo Cherubini raddoppia le date di Lignano e Viareggio del suo 'Jova Beach Party'. Lo ha annunciato lo stesso cantante attraverso il bollettino creato per il tour e pubblicato sulla sua pagina Facebook. Dopo la tappa già fissata per il 6 luglio, nella spiaggia Bell'Italia, già sold out, Jovanotti sarà di nuovo a Lignano il 28 agosto. A Viareggio, dopo il concerto del 30 luglio, bisserà invece il 31 agosto. "Le richieste di partecipare sono senza precedenti - scrive il cantante - quindi abbiamo deciso di tornare a Lignano e a Viareggio a fine agosto per il gran finale di 'Jova Beach'.

Io chiaramente sono contentissimo - conclude - ed è anche un modo per arginare il fenomeno illegale di chi spaccia biglietti a prezzi assurdi attraverso il 'secondary ticket' (bagarinaggio online) che è una vera truffa ai danni soprattutto del pubblico e di conseguenza di tutti quelli che lavorano". (ANSA).