Incidenti stradali: frontale tra due auto, un ferito grave

(ANSA) - UDINE, 21 GEN - Un uomo è rimasto seriamente ferito in uno scontro frontale tra due auto avvenuto stamani lungo la statale 13 Pontebbana tra Carnia e Moggio Udinese (Udine).

L'incidente si è verificato poco dopo le 7. Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto che viaggiava in direzione Udine e una Mazda 3 che proveniva in senso opposto si sono scontrate. Ad avere la peggio il conducente della Fiat Punto.

Estratto dall'abitacolo dai Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli, è stato portato con l'elicottero in ospedale a Udine. (ANSA).