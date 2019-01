InCE: Antonione, intensificare relazioni Stati membri

(ANSA) - TRIESTE, 21 GEN - "La nostra Organizzazione è sempre più determinata a intensificare le relazioni tra gli Stati Membri attraverso iniziative comuni e a promuovere la cooperazione regionale in maniera strutturata ed efficace". E' quanto afferma il segretario generale dell'Iniziativa Centro europea (InCE), Roberto Antonione, che da oggi fino a mercoledì sarà in missione in Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria nel quadro di un programma di visite che lo porterà in tutti i Paesi Membri.

La delegazione parteciperà a riunioni e incontri istituzionali "per raccogliere - spiega una nota dell'Ince, che ha sede a Trieste - i punti di vista degli Stati Membri per intensificare la cooperazione e il dialogo politico". Tra i temi di discussione anche i programmi e gli strumenti dell'InCE per potenziare le risorse finanziarie a disposizione delle attività multilaterali. Durante le missioni nei Paesi membri sarà presentata anche la nuova leadership del Segretariato esecutivo.

