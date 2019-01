Sicurezza: Roberti, nel 2019 nuova legge su Polizia locale

(ANSA) - LIGNANO (UDINE) 20 GEN - "Nel 2019 vareremo la nuova legge regionale sulla sicurezza e sulla Polizia locale, la quale prevedrà una riorganizzazione completa dell'attuale sistema e riscriverà il concetto di sicurezza nelle nostre comunità". E' quanto assicura l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenuto oggi a Lignano Sabbiadoro in occasione della cerimonia per la decima giornata regionale della Polizia locale, durante la quale sono stati consegnati 59 riconoscimenti (19 encomi solenni e 40 onorificenze) agli agenti distintisi in servizio. L'auspicio, ha aggiunto Roberti, "è che anche il legislatore nazionale lo faccia con le stesse tempistiche, superando gli ostacoli di una norma quadro ormai anacronistica. In tale senso pur non essendo una strada semplice, le aperture già avvenute con il cosiddetto decreto sicurezza non possono che far ben sperare". Il tema della sicurezza e della Polizia locale, ha sottolineato l'assessore, resta centrale per l'Amministrazione regionale. (ANSA).