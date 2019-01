Una app sul telefono per fornire aiuto psicologico a giovani

(ANSA) - UDINE, 19 GEN - Sarà sufficiente aprire un'app sul proprio telefonino e i giovani in difficoltà potranno raccontarsi e confrontarsi con uno psicologo disponibile a ascoltarli e orientarli. Valory, questo il nome dell'app innovativa, unica nel suo genere in Italia, sviluppata dalla dott.ssa Simona Dell'Utri con la collaborazione dell'Ordine regionale degli Psicologi Fvg, è stata presentata a Udine nel corso del seminario "Cyber adolescenti, rischi e opportunità del mondo virtuale per giovani e adulti". Si tratta di una piattaforma digitale gratuita dedicata ai giovani, una sorta di guida a 360° che vuole valorizzare le loro passioni, il loro futuro e il loro benessere grazie al supporto di un team di specialisti selezionati che hanno aderito alla fase di test a titolo gratuito. "E' una generazione che vive molti contrasti interiori, malesseri inespressi dagli effetti il più delle volte drammatici perché non prevenuti, individuati e accolti in tempo", rimarca Roberto Calvani, presidente dell'Ordine Psicologi Fvg. (ANSA).