Casi scabbia Trieste: vicegovernatore Fvg, misure attivate

(ANSA) - TRIESTE, 16 GEN - "Abbiamo già attivato, attraverso il diretto intervento sia dell'Azienda Sanitaria che della Direzione centrale Salute della Regione, tutte le misure necessarie a circoscrivere e debellare l'epidemia di scabbia scoppiata all'Itis di Trieste". La rassicurazione arriva direttamente dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che in una nota afferma: "l'allarme lanciato ha dunque trovato pronta risposta nelle istituzioni che si sono immediatamente fatte carico del problema che, come noto, ha coinvolto alcuni ospiti e operatori all'interno della struttura". Nei giorni scorsi alcuni casi di scabbia erano stati diagnosticati in tre delle sette residenze per anziani non autosufficienti dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Itis del capoluogo giuliano. (ANSA).



Data ultima modifica 16 gennaio 2019 ore 22:03