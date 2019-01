Musica: Vasco Rossi, data 'zero' a Lignano il 27 maggio

(ANSA) - TRIESTE, 14 GEN - Prenderà il via il 27 maggio a Lignano Sabbiadoro il Tour 2019 di Vasco, che per la terza volta ha scelto la località friulana per la data "zero". Lo ha annunciato oggi a Udine Luca Tosolini, Managing Director di FVG Music Live.

Vasco - riferisce una nota - si esibirà a porte chiuse per il suo fan club domenica 26, mentre lunedì 27 i cancelli dello Stadio Teghil si apriranno a tutto il pubblico. Milano e Cagliari saranno poi le due esclusive destinazioni per il Vasco Non Stop Live del 2019. Il tour parte ufficialmente il 1 giugno da Milano (Stadio San Siro) dove rimarrà anche il 2, 6, 7, 11 e 12 giugno e si concluderà al Cagliari Fiera il 18 e 19 giugno. Già al lavoro sui brani della 'scaletta perfetta' con i collaboratori Vince Pastano e Floriano Fini, Vasco su fb ha comunicato ai suoi che: "Sarà diversa da quella dell'anno scorso che ha riempito di gioia 450.000 persone. Oltre la metà delle canzoni saranno diverse con il recupero di alcune 'chicche' del passato ..remoto".