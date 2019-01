Investindustrial compra la Jacuzzi

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Investindustrial compra gli idromassaggi Jacuzzi. Una società di investimento del fondo di Andrea Bonomi ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di Jupiter Holding I ('Jacuzzi Brands'), proprietaria di diversi marchi di spa e prodotti per il bagno e per il benessere fra i quali appunto Jacuzzi, da fondi di investimento affiliati ad Apollo Global Management, LLC, Ares Management Corporation e Clearlake Capital Group.

L'azienda, fondata nel 1956 da una famiglia italiana, è leader nel mercato europeo delle spa e co-leader in quello americano.

Ha registrato un fatturato di circa 500 milioni di dollari nel 2018 e ha 8 stabilimenti in Nord America, Europa, dove la principale sede produttiva è a Pordenone, e Sud America.

Investindustrial, presente nell'arredo di alta gamma con Flos, B&B Italia e Louis Poulsen, avrà Nottingham Spirk come partner per l'innovazione e per il design di prodotto nonché come coinvestitore con una quota di minoranza.