Danza: a Trieste i primi insegnanti di blues e balboa di Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 14 GEN - Saranno in assoluto i primi a insegnare a ballare blues e balboa in una scuola di danza in regione e saranno i soli insegnanti canadesi di swing e blues a lavorare in Italia. Sono Guillaume e Cassandra, canadesi dell'Est, che giungono dalla più grande scena del Nordamerica", la grande Montreal. Guillaume e Cassadra sono giunti a Trieste pochi giorni fa e si sono esibiti un po' per gioco al Caffè San Marco facendo qualche passo in occasione di una serata a tema.

Resteranno in regione fino all' inizio del mese di giugno. In questo periodo insegneranno a corsi di danza a Trieste, Gorizia e Udine. Ingegnere industriale ma attivo in lavori con la comunità inuit (esquimesi) del Canada Orientale, Guillaume è un insegnante, allenatore e coreografo di danze swing, nelle quali ha sviluppato uno stile personale che lo ha reso un insegnante stimato e ricercato. Recentemente si è piazzato primo nelle competizioni Advanced Lindy e Blues Mix & Match ai Canadian Swing Championships 2018. (ANSA).