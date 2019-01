Porti: Porto Franco Trieste compie 300 anni

(ANSA) - TRIESTE, 10 GEN - Il Porto Franco di Trieste compie 300 anni. In occasione di questa importante ricorrenza, a partire dal 18 marzo prossimo - data in cui venne istituito dall'imperatore Carlo VI - l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha in programma una serie di attività lungo l'intero corso del 2019. Dal 18 marzo 1719 a oggi, ricorda una nota, lo scalo giuliano ha avuto un ruolo fondamentale nelle relazioni commerciali tra Vecchio Continente e Oriente. "Un tratto di storia così lungo e denso merita di esser indagato e raccontato", ha detto il presidente dell'Autorità, Zeno D'Agostino. "L'occasione dei 300 anni può e deve costituire l'opportunità di riflettere sulle peculiarità e sull'identità del porto e della città stessa in cui è inserito e di cui è motore economico da sempre". Per questo motivo, conclude, "i grandi attori istituzionali e economici della città non mancheranno di avere parte in questo programma". (ANSA).