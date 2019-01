InkSquad Udine, algoritmo per il tattoo

(ANSA) - LAS VEGAS, 9 GEN - Inksquad è un'innovativa applicazione per tatuatori, un supporto per realizzare l'idea di tatuaggio che si ha in mente. Un'area personale e privata permette all'utente di raccogliere spunti e costruire il prossimo tatuaggio in maniera guidata. Il tatuatore si focalizza sulla creazione del proprio portfolio e nient'altro. Riceverà contatti, tramite chat integrata nella app, già profilati appositamente per lui ed interessati al suo lavoro nel dettaglio. (ANSA).



