A fiera tecnologica Las Vegas carica di start up italiane

(ANSA) - TRIESTE, 5 GEN - Nel 2018 fu un successo per la delegazione italiana, dunque stavolta TILT (The Italian lab for technology) ci riprova e torna a Las Vegas portando con sé le migliori startup tecnologiche nazionali al Ces 2019, la maggiore fiera tecnologica dell'elettronica di consumo. La missione italiana dall'altisonante titolo 'Made in Italy, The Art of Technology' raggrupperà al booth 53221, in uno spazio dedicato all'Italia, 50 realtà selezionate, provenienti da tutta la penisola e che si occupano di settori diversi, come Smart Transportation, Smart Cities, Smart Home, Digital Services e Robotics. Ma due sono in particolare gli ambiti operativi: Food e Health & Wellness. TILT - fondata da Teorema e Area Science Park - promuove il meglio del talento italiano con la collaborazione dell'Istituto del Commercio Estero (ICE) e il contributo di APSTI - Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani. Da un punto di vista geografico, a fare la parte del leone è la Lombardia, che partecipa alla missione con 14 startup (tra Milano, Bergamo, Varese e Pavia), e in generale il triveneto. Ma nella delegazione sono rappresentate quasi tutte le regioni.

