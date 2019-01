Natale: abeti a Trieste fino al Capodanno ortodosso

(ANSA) - TRIESTE, 4 GEN - Quest'anno, per la prima volta, gli abeti natalizi nelle piazze triestine resteranno accesi fino al 15 gennaio, in omaggio al Natale ortodosso e in condivisione con le tante persone di fede ortodossa che vivono e lavorano a Trieste. Lo ha deciso oggi il sindaco, Roberto Dipiazza. In precedenza, gli alberi venivano rimossi dopo l'Epifania, stavolta, invece, saranno mantenuti in funzione ancora per una settimana, in occasione del Natale Ortodosso che viene celebrato il 7 gennaio e del successivo Capodanno, il 14 gennaio. Dipiazza ha parlato di "preciso e sincero segno di partecipazione, omaggio e fraterna condivisione alle diverse e sempre più numerose comunità di fede cristiana ortodossa", che comprendono sia le tante persone che giungono e soggiornano a Trieste per motivi di lavoro provenienti dai Paesi dell'Europa orientale che i triestini delle comunità storiche insediatesi da secoli, fin dalla fondazione dell'Emporio e della Trieste moderna. (ANSA).