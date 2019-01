Droga: in auto con due chili di marijuana, due arresti

(ANSA) - UDINE, 4 GEN - Due persone, un uomo di 32 anni e una donna di 40, entrambi cittadini nigeriani, sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla Polizia che li ha sorpresi al casello autostradale di Udine Sud a bordo di un'auto con oltre 2 chili di marijuana. In casa dell'uomo, residente a Udine, la Polizia ha trovato, nascosti in una scarpa, altri 4 involucri contenenti complessivamente circa 100 grammi della stessa sostanza stupefacente. La Polizia ha rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 200 euro, ritenuto possibile provento di attività illecita. L'operazione è stata eseguita da personale delle Squadre Volante e Mobile della Questura di Udine nell'ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati in occasione delle festività natalizie diretti al contrasto ai reati contro il patrimonio e alla criminalità diffusa. I due stranieri sono stati condotti in carcere, l'uomo a Udine, la donna, residente a Pasian di Prato (Udine), a Trieste. (ANSA).