Natale: Miramare attira turisti da record per area giuliana

(ANSA) - TRIESTE, 2 GEN - Miramare con il parco e il castello si conferma, anche per questi giorni di festa, maggior polo di attrazione turistica e culturale dell'area giuliana. Se Trieste ha registrato un afflusso straordinario, in questa ultima settimana la maggior parte dei turisti giunti in vacanze hanno visitato il complesso museale di Miramare. Gli ingressi al parco dal 26 al 31 dicembre sono stati 18.181 con maggiore afflusso domenica 30 dicembre (5.095) e lunedì 31 (3.651).

I visitatori del parco sono il triplo di coloro che entrano nel castello. Sono infatti oltre 6.600 le persone che dal 26 al 31 dicembre hanno visitato le sale del castello di Massimiliano e Carlotta, con picchi il 30 (1.693) e il 31 dicembre (1.459).

La mostra 'Massimiliano e Manet', a cura di Andreina Contessa, Rossella Fabiani e Silvia Pinna, alle scuderie, è stata prorogata fino a domenica 6 gennaio 2019. Infine, come ogni prima domenica del mese, il 6 gennaio ingresso gratuito in tutti i musei statali, dunque anche a Miramare. (ANSA).