Industria: Kipre in concordato preventivo

(ANSA) - TRIESTE, 31 DIC - La Kipre Holding SpA, capogruppo, e le società controllate King's SpA, Principe di San Daniele SpA e Sia.Mo.Ci. srl hanno reso noto di aver confermato il cosiddetto concordato prenotativo ai legali incaricati, a tutela del patrimonio aziendale e degli interessi dei creditori.

Gli incarichi di advisor legale e advisor economico- finanziario sono stati assegnati rispettivamente al Prof. Avv.

Vincenzo Ussani d'Escobar e al Prof. Marco Lacchini, entrambi con studio in Roma, cui sono state affidate la ricerca e definizione delle migliori soluzioni. (ANSA).

(ANSA) - TRIESTE, 30 DIC - Concordato in continuità (che non prevede necessariamente la cessazione della produzione) o cessione (parziale o totale) delle attività di sei stabilimenti sparsi tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia. Sarà lo staff di professionisti reclutato dalla famiglia proprietaria, i coniugi Mario e Sonia Dukcevich, a pronunciarsi, domani, sul futuro del gruppo alimentare - di cui fanno parte gli storici marchi Principe S.p.A. e King's SpA - che versa in una grave situazione finanziaria. Lo scorso 28 dicembre, la coppia aveva acquistato mezza pagina del quotidiano Il Sole 24ore per rivolgersi alla società e alla comunità finanziaria italiana, per denunciare il fatto che uno di 5 istituti bancari che avrebbero dovuto sostenere un "oculato piano industriale di crescita" si è ritirato facendo naufragare l'intera iniziativa. Allo stato, fa sapere il pool di esperti a cui è stato affidato l'incarico dai Dukcevich, non sono previsti fermi di produzione o blocchi della vendite.