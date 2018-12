Capodanno: piazze Fvg in festa, potenziati controlli

(ANSA) - TRIESTE, 31 DIC - Mancano meno di 24 ore al 2019 e il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accoglierlo con feste in piazza e veglioni. Diversi gli appuntamenti promossi, tra gli altri, dalle Amministrazioni comunali nei capoluoghi di provincia, dove si attenderà la mezzanotte con musica e spettacoli all'aperto. Nella serata saranno potenziati i controlli delle forze dell'ordine nelle aree interessate dai festeggiamenti. Vietati in diversi comuni i botti, a tutela delle persone ma anche degli animali. Banditi dalle piazze spray urticanti e altri oggetti atti a offendere.

A Trieste si aspetterà la mezzanotte in piazza Unità d'Italia con un mix di musica e spettacoli, alle 24 i fuochi d'artificio.

A Udine, in piazza Primo maggio, spazio a uno spettacolo piromusicale di giochi d'artificio senza botto. Anche Pordenone rinuncia ai fuochi d'artificio, sostituiti da uno show di video mapping in piazza XX Settembre. A Gorizia, in piazza Vittoria, musica e spettacolo pirotecnico.