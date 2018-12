Incidenti montagna: travolto e trascinato da tronco, ferito

(ANSA) - TRIESTE, 29 DIC - Un uomo è rimasto ferito stamane mentre stava tagliando legna a Narone, località della Val Resia alle pendici del Monte Sart. Secondo una ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto da un tronco e trascinato in un declivio a circa 1.100 metri di altitudine per 6 metri, riportando una ferita a una gamba. Sul posto 7 tecnici del Soccorso alpino della stazione di Moggio Udinese con Gdf, soccorsi sanitari e Vigili del Fuoco. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in barella fino all'ambulanza. Successivamente è stato condotto in elicottero all'ospedale di Udine.

Verso le 9 il Cnsas è intervenuto con 4 tecnici della stazione di Trieste, assieme al personale del 118, anche nei boschi di Sgonico, dove un cacciatore di 44 anni ha riportato una frattura alla tibia dopo una caduta. A fare strada ai soccorsi è stato un compagno di battuta. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in barella fino a una radura adatta all'atterraggio dell'elisoccorso; da qui è stato portato all'ospedale Cattinara.(ANSA).