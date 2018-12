Turismo: Trieste,Dipiazza presenta nuovo assessore De Santis

(ANSA) - TRIESTE, 28 DIC - "Spero che i triestini mi concedano un po' di tempo e che all'inizio abbiano un po' di pazienza". Con queste parole si è presentata alla stampa il nuovo assessore comunale di Trieste con le deleghe al Turismo e allo Sviluppo economico, Francesca De Santis, nominata il 24 dicembre scorso dal sindaco, Roberto Dipiazza, dopo le dimissione di Maurizio Bucci a seguito della condanna in secondo grado nell'ambito del processo per le 'spese pazze' in regione durante il suo mandato da consigliere regionale nel quinquennio 2008-2013. "Sono onorata di far parte della città - ha detto - che è lo specchio dell'amore che ha il sindaco per Trieste.

Grazie a Forza Italia e in particolare ai giovani del Fvg come Piero Geremia che ha posto le basi per creare gli amministratori di oggi e di domani". De Santis, nata a Tivoli, è stata indicata dagli azzurri, non viveva a Trieste fino a pochi mesi fa, e ha confermato di aver lavorato come assistente parlamentare di Sandra Savino, coordinatrice regionale di FI. (ANSA).