Logistica: danese DFDS e turca Ekol siglano accordo

(ANSA) - TRIESTE, 27 DIC - DFDS, la compagnia danese leader mondiale nel settore dei traghetti e la Ekol Logistics, la società di trasporti turca operante in Turchia e in Europa, hanno siglato un accordo per ampliare la loro collaborazione. La partnership, è scritto in una nota, che riguarda il trasporto marittimo di rimorchi tra gli scali portuali di Istanbul e Trieste, consentirà a DFDS di aumentare del 30% i volumi di traffico per lo scalo giuliano. Per movimentare questi volumi aggiuntivi, DFDS amplierà anche le sue capacità terminalistiche. "Sono molto lieto di poter annunciare di aver firmato un contratto per l'utilizzo di un terminal RoRo di recente costruzione a Yalova, a sud-est di Istanbul", ha fatto sapere Peder Gellert, vicepresidente esecutivo di DFDS. La compagnia danese aumenterà anche la sua capacità marittima destinando ulteriori navi a questo mercato, tra cui due nuovi traghetti merci in consegna a inizio 2019 in grado di trasportare fino a 450 rimorchi ciascuna. (ANSA).