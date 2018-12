Guardia costiera: Fvg, oltre mille kg di pesce sequestrato

(ANSA) - TRIESTE, 27 DIC - Una tonnellata di pesce e frutti di mare sequestrata, oltre 62mila euro in sanzioni amministrative a carico di pescatori professionali e sportivi e commercianti al dettaglio o all'ingrosso. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Guardia Costiera in tutto il Friuli Venezia Giulia sulla filiera della pesca a dicembre nell'ambito dell'operazione nazionale denominata 'Confine illegale', che ha preso di mira in particolare i trafficanti di prodotti ittici illegali provenienti dall'estero e pronti ad essere immessi sul mercato nazionale, smascherando un traffico di illegale di datteri di mare. L'attività degli uomini della Direzione Marittima del Friuli Venezia Giulia si è concentrata in particolare sui controlli degli autoveicoli adibiti al trasporto di prodotto ittico provenienti dai Paesi confinanti. I militari della Guardia Costiera hanno così intercettato un traffico di datteri di mare, una specie ittica in via di estinzione le cui modalità di raccolta sono invasive e dannose. (ANSA).