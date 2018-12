Natale: Porto Trieste, D'Agostino, 2019 sarà anno di svolta

(ANSA) - TRIESTE, 25 DIC - "Abbiamo trascorso un bellissimo anno. Il traffico del porto di Trieste è cresciuto, abbiamo creato centinaia di posti di lavoro e nuove attività. E il 2019 sarà un anno di svolta che vedrà il concretizzarsi di tantissime idee e di progetti che abbiamo messo in piedi in questi anni e che finalmente prendono forma". Lo ha detto il presidente dell'Autorità portuale Adriatico orientale, Zeno D'Agostino, in una videointervista di fine anno all'ANSA, rispondendo a una domanda sull'andamento del 2018 e sull'anno che verrà. Nel 2018, ha ricordato, "abbiamo aggiunto il porto di Monfalcone e la zona industriale; abbiamo investito negli interporti che stanno entrato nel nostro sistema logistico".

Quello che sta finendo è "un anno che ha dato grandissime soddisfazioni". Le previsioni per il 2019 sono altrettanto positive. "Da gennaio partirà 'Free-este', la nuova free zone del porto di Trieste, e, anticipa, vedremo l'ingresso "di nuovi investitori, italiani e non, che investiranno nel nostro sistema". (ANSA).