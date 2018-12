Scienza: Ruffo (Sissa), in 2018 aperti due nuovi istituti

"Per la Sissa l'evento più importante del 2018 è stato sicuramente l'apertura di due istituti: l'Istituto per la Fisica fondamentale dell'Universo, e l'istituto per la Geometria della Fisica, che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Istituto nazionale di Fisica nucleare e l'Istituto nazionale di Astrofisica. Il grande augurio che rivolgo loro è che producano tanta bella scienza". Lo ha detto in una videointervista all'ANSA il direttore della Scuola Internazionale di Studi Avanzati (Sissa) di Trieste, Stefano Ruffo, in occasione del Natale. "Nel 2019 voglio essere molto ambizioso: creeremo il più bel gruppo di ricerca in scienza dei dati, che è una disciplina nuova sulla quale l'Italia è un po' indietro". E, conclude, "siccome siamo una scuola internazionale, Merry Christmas and Happy New Year. Auguri ai friulani, ai giuliani, all'ANSA, ai miei colleghi rettori e a tutti i ricercatori di questa regione.

E, soprattutto, un augurio che la regione diventi sempre più giovane".