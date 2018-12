Natale: sindaco Trieste, lanciato reti, ora tiriamole su

(ANSA) - TRIESTE, 19 DIC - "Il 2019 sarà pirotecnico, perché è incredibile quello che abbiamo messo in piedi. Ho lanciato le reti per centinaia di chilometri, ora basta tirarle su. Penso ai parcheggi, a tutto quello che succederà sul Porto Vecchio... una volta, giravo il mondo e per spiegare dove si trova Trieste dicevo 'near Venice', oggi basta dire Trieste". Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, in una video intervista all'ANSA. "Lavoriamo più ore dell'orologio, ma" è stata conclusa "l'operazione Wartsila, che ha portato a qualcosa di straordinario con 75mila mq di magazzini vuoti in zona franca internazionale; penso al porto nuovo ormai con 10mila treni, all'area del mercato ortofrutticolo che sarà spostato". E ancora, "in Porto Vecchio abbiamo impegnato qualcosa come 70 milioni, 50 quelli portati dalla ex presidente Debora Serracchiani. È un momento straordinario per la città".

L'augurio: "A tutti i cittadini di Trieste e della regione un 2019 ricco di soddisfazioni; per la mia città lo sarà sicuramente". (ANSA).