Natale: Gialuz, ritroviamo lo spirito di comunità

"L'augurio per il Natale è quello di avere salute, serenità e di ritrovare uno spirito di comunità. Ritrovare quel senso di essere parte di una famiglia in cui ognuno ha un pezzetto di responsabilità, oltre che dei diritti". Lo ha detto il presidente di l Presidente della Società Velica di Barcola Grignano, Mitja Gialuz, in una videointervista rilasciata all'ANSA, rispondendo a una domanda sull'andamento del 2018. Il 2019 afferma Gialuz, "è stato un anno bellissimo in cui abbiamo festeggiato 50 anni di Barcolana e 50 della Società Velica Barcola Grignano. È stato un anno in cui siamo riusciti a coinvolgere l'intera città, l'intera regione, in una Barcolana indimenticabile con 2.688 partecipanti e in cui l'ultimo moscone, il 2.689, è stato consegnato a Nave Vespucci". Per il 2019, "continuiamo a lavorare sul tema che abbiamo lanciato nel 2018, 'Chi ama il mare ama la terra'". Tema, ricorda, "che è stato declinato da Marina Abramovic con un manifesto che è stato tanto discusso quanto bello".