Natale: Fantoni, non dimenticare la meritocrazia

L'augurio per Natale 2018 "è che nel Paese non si dimentichi che la politica della meritocrazia e della valutazione del merito è fondamentale". Bisogna dare a tutti la possibilità di dare valore". Lo ha detto il prof.

Stefano Fantoni, Champion di Esof2020, in una videointervista all'ANSA. Un anno, sottolinea il prof. Fantoni che per Trieste è stato "magico", "da vari punti di vista, perché abbiamo raggiunto questo grande successo" grazie alla "nomination per Trieste come Città europea della Scienza", ricevendo "il testimone da Tolosa". La squadra, aggiunge Fantoni, "è a posto e stiamo procedendo bene". Il 2019, aggiunge "sarà più impegnativo". Per 'Euroscience Trieste' l'anno che verrà sarà "decisivo e importante: credo che quello che stiamo mettendo in piedi, anche nella prospettiva di continuare dopo Esof" stia "dando alcune risposte precise".

Infine, un augurio per la città di Trieste: "Che il Porto Vecchio diventi veramente un centro dell'innovazione".