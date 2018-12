Incidenti stradali: auto si capotta, due donne ferite

(ANSA) - TRIESTE, 24 DIC - Sono due le persone rimaste ferite, in modo non grave, in un incidente stradale avvenuto in tarda mattinata in viale Miramare, all'inizio della pineta di Barcola, in cui sono stati coinvolti cinque veicoli - uno dei quali si è capottato. Le persone ferite sono due donne.

Sul posto è giunta la prima squadra della sede centrale del comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste - e vari altri mezzi di soccorso come il personale sanitario del 118 - che ha estratto la guidatrice dell'autovettura capovolta. Poi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area del sinistro e i veicoli incidentati.

Le cause del sinistro sono da accertare. Sul posto hanno operato anche Carabinieri e Polizia locale. (ANSA).