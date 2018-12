Natale:Bono, lavoro rende indipendenti,altro crea dipendenza

(ANSA) - TRIESTE, 22 DIC - "Alle persone che lavorano in Fincantieri abbiamo assicurato la tranquillità del lavoro, abbiamo in programma di assumere tante altre persone noi o le nostre aziende o quelle che lavorano con noi. Il mio augurio è rivolto al Paese perché riscopra il senso di responsabilità che deve essere il motore principale e il senso del lavoro, che rende ognuno di noi indipendente. Altre cose, invece, ti rendono dipendente". E' l'augurio che l'ad Fincantieri, Giuseppe Bono, ha rivolto per il Natale e il 2019, in un'intervista all'ANSA.

"Chiuderemo l'anno intorno al 6%, il 2019 sarà ancora anno di crescita; dobbiamo arrivare al 2022 con una crescita che rappresenta il 50% in più rispetto al 2017". Bono ha ricordato l'arrivo in Fincantieri: "Era una azienda che faceva poco più di 2 miliardi. Con quello che abbiamo fatto e stiamo facendo, arriveremo a poco più di 7,5 miliardi. Se consideriamo la Francia, anche la parte militare, facciamo un gruppo di quasi 15 miliardi: possiamo davvero competere con tutto il mondo".