Natale:Bolzonello ironico, 2018?un trionfo! Ma poi preso 27%

(ANSA) - TRIESTE, 19 DIC - Il 2018? "E' stato un trionfo!".

E' ironico Sergio Bolzonello, capogruppo Pd in Fvg, in una intervista all'ANSA rispondendo a una domanda sul 2018. "Scherzi a parte, abbiamo preso una sonora batosta" anche se "alla fine abbiamo preso un 27% importante". È stato un 2018 "difficile dal punto di vista elettorale, lo è tutt'ora, siamo in pieno congresso con una serie di problematiche da risolvere", ma "per quanto riguarda la prima parte dell'anno abbiamo lasciato una regione in buonissima salute". Il 2019 "dal punto di vista dell'economia sarà un anno di stagnazione. Dobbiamo cercare di far si che questo non succeda, speriamo ci sia un cambiamento, che si mettano in atto politiche importanti, significative".

Basta "raccontare favole e usare slogan in continuazione", occorre "trovare chiavi di lettura per il futuro". L'augurio per Natale e 2019: "A tutti gli abitanti della regione tanta salute; con la salute si risolvono i problemi, e capacità di guardare al futuro con un po' più di serenità e non con astio".