Natale: Benussi, in 2018 erogati poco piu' di 4 milioni

(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - "Quest'anno abbiamo erogato poco più di 4 milioni e siamo soddisfatti, abbiamo avuto un forte riscontro. Abbiamo erogato nel campo sanitario, culturale, sport giovanile, in tutti i settori che la Fondazione ha a cuore.

Purtroppo non è il bilancio 2006 o 2007 quando l'erogazione era di 10/12 milioni tra Trieste e provincia. Ma sono molto soddisfatta". E' il bilancio 2018 della Fondazione CRTrieste sintetizzato dalla neo presidente della stessa organizzazione, Tiziana Benussi, in una breve intervista all'ANSA.

"Per il 2019 abbiamo approvato un bilancio preventivo, praticamente siamo lì" ha proseguito, auspicando un aumento in futuro, anche se "la redditività non dipende da noi ma dai nostri investimenti". Infine, un augurio a Trieste: "L'ho trovata migliorata moltissimo. Era già migliorata negli scorsi anni, ma stavolta lo è ancora di più; è viva e in crescita. Mi auguro che continui così". (ANSA).