Comuni: Trieste, si dimette assessore Bucci

(ANSA) - TRIESTE, 22 DIC - "Sia per il rispetto che ho nelle istituzioni e del buon lavoro svolto in questa amministrazione comunale, per evitare speculazioni di ogni tipo e nel massimo rispetto delle istituzioni, ho ritenuto opportuno e corretto rimettere le mie deleghe nelle mani del Sindaco". Lo ha reso noto l'assessore comunale Maurizio Bucci. La decisione è stata presa all'indomani della condanna in appello per il cosiddetto processo 'rimborsopoli'. "Tranquillo del mio operato da amministratore pubblico nel rispetto delle regole confermate dall'assoluzione a formula piena della Corte dei Conti e proscioglimento penale in primo grado, fiducioso nell'operato della giustizia, questa sentenza avversa in appello mi obbliga a difendermi davanti la Cassazione in difesa del mio onore", ha annunciato. Le dimissioni sono state accettate dal sindaco Roberto Dipiazza. (ANSA).