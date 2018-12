ESOF2020: Generali investe in Trieste Convention Center

(ANSA) - TRIESTE, 20 DIC - Generali sarà uno dei principali investitori nel progetto per la realizzazione del nuovo Trieste Convention Centre, centro polifunzionale che intende diventare hub di innovazione e conoscenza tra enti di ricerca, formazione e imprese dell'Europa centro-orientale e dei Balcani. Lo annuncia Generali in una nota.

Con una quota del 12%, Generali sostiene una delle opere più significative in vista di ESOF 2020 e più rilevanti per lo sviluppo di Trieste.

"L'investimento - ha detto il Presidente, Gabriele Galateri di Genola - conferma l'attenzione per Trieste, sede storica di Generali e città con grande potenziale di crescita, grazie all'ampia rete di istituzioni di eccellenza nel campo scientifico e universitario e alla sempre maggiore attività del sistema portuale. Con il riconoscimento di capitale della scienza 2020, e anche grazie al Trieste Convention Centre, la città potrà consolidare il ruolo internazionale di centro della conoscenza, attraendo investimenti e talenti globali." (ANSA).