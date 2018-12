Imprese: Confartigianato Udine, in 2018 aperte 3,4 al giorno

(ANSA) - UDINE, 19 DIC - In provincia di Udine nei primi 11 mesi del 2018 hanno aperto quasi tre imprese e mezza (3,4) al giorno, 774 in tutto. Rispetto alle 3 del 2016, quando la natalità delle imprese artigiane ha toccato il minimo dal 2000, c'è stato un balzo in avanti di oltre 13 punti percentuali. E' quanto emerge dal report dell'Ufficio studi di Confartigianato-Imprese Udine e presentato oggi. "L'aumento che oggi salutiamo - ha detto il presidente, Graziano Tilatti - è il segno che qualcosa sta cambiando, che si torna ad aprir bottega, non ancora abbastanza da assorbire il dato sempre alto della mortalità, ma nemmeno poi tanto lontano". A fine settembre in provincia di Udine erano attive 13.930 imprese artigiane, in calo rispetto allo stesso mese del 2017 (13.995); 33.390 gli addetti, in aumento dell'1,1%. "Significa - ha spiegato Tilatti - che se da un lato le piccole aziende continuano a soffrire, le imprese più strutturate, dopo aver stretto i denti gli anni scorsi, sono tornate ad assumere".