Imprese: beanTech chiuderà esercizio con 10 mln fatturato

(ANSA) - Reana del Rojale (Udine), 19 dic - La beanTech, azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie e soluzioni informatiche, chiuderà il 2018 con un fatturato di quasi 10 milioni di euro.

Il risultato è in aumento rispetto al 2017, quando il fatturato è stato di 7,358 milioni. Lo ha annunciato la stessa azienda friulana in una nota commentando l'inserimento nella classifica de Il Sole 24 Ore "Leader della crescita 2019". La società è stata inserita infatti, tra le 350 realtà italiane dal più significativo incremento del fatturato nel triennio 2014-2017.

Nella classifica, la società, guidata dall'ad Fabiano Benedetti, figura al 276/o posto. Una classifica particolare dove, spiega il quotidiano, "non troviamo grosse star, ma aziende piccole capaci di competere a livello europeo". In merito a quell'arco temporale, nel 2014 era stato di 3,758 milioni di euro. In forte crescita anche il numero dei dipendenti, dalle 33 unità di 4 anni fa alle 74 del 2017. (ANSA).