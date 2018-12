Fincantieri: Bono, valore del lavoro crea indipendenza

(ANSA) - TRIESTE, 19 DIC - ''Il valore del lavoro è la cosa più importante perché crea indipendenza e assicura dignità, al contrario di forme di sballo che invece danno dipendenza''. Lo ha detto l'Amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono nel corso della cerimonia che gli ha conferito la cittadinanza onoraria di Trieste, svoltasi nella sala Consiglio comunale del capoluogo giuliano. ''Fincantieri può sopravvivere - ha aggiunto Bono - solo in un paese che riconosce industria e lavoro come valori fondanti''. Per quanto riguarda i recenti successi del gruppo navalmeccanico, tra cui l'essersi aggiudicata il contratto per la ricostruzione del Ponte Morandi in cordata con Salini Impregilo, Bono ha detto ''dove siamo arrivati è solo il punto di partenza per il futuro''. (ANSA).