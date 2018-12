Maltempo: portale per riforestare zone colpite da ciclone

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Un progetto di riforestazione partecipata tramite la modalità di 'adozione' di alberi per restituire verde e biodiversità a sei delle zone colpite dal ciclone Vaia alla fine di ottobre, tra cui la Val di Fiemme. E' quanto propone wownature.eu, neonato portale che permette a cittadini, associazioni, amministrazioni e privati di scegliere le zone boschive da far rinascere e quali specie di alberi piantare, in piena armonia con le caratteristiche naturali dei singoli territori.

WOWnature - viene spiegato in un comunicato - nasce dall'impegno di Etifor, spin-off dell'Università di Padova impegnato nella ricerca e nello sviluppo di progetti sostenibili in grado di ripristinare l'equilibrio fra uomo e sistemi naturali, con lo scopo di supportare attivamente, con la partecipazione di tutti, la rinascita del polmone verde abbattuto dal vento tra il 27 e il 29 ottobre scorsi.