Incendi:appartamento Trieste,dimessi quasi tutti intossicati

(ANSA) - TRIESTE, 17 DIC - La Direzione di Asuits ha reso noto che in seguito all'incendio avvenuto tra sabato e domenica 16 dicembre nel palazzo popolare di via Giuliani n.34 a San Giacomo sono stati ricoverati all'Ospedale di Cattinara 8 persone di cui 3 ricoverati in Medicina D'Urgenza con probabile dimissione in giornata. Le altre cinque persone sono state dimesse ieri.

Altri sei intossicati sono stati portati all'Ospedale Maggiore per controlli e successivamente dimessi ieri in giornata.

Sono invece stati portati al Burlo Garofolo di Trieste cinque bambini, altre persone a Monfalcone. (ANSA).