Esof2020: programma verterà intorno a 8 temi

La preparazione di Esof2020, che trasformerà Trieste nella capitale della scienza, entra nel vivo. Oggi per la prima volta si è riunito, il Programme Committee, deputato a stabilire regole, speaker, contenuti. Il Comitato ha indicato otto temi di cui si occuperà Esof: acqua come risorsa da gestire e difendere, scienza e diplomazia, 'Calcolo ergo sum', scienza e società, energie rinnovabili, futuro sostenibile, scienze umane. ''Questo è il primo incontro, preceduto da tante comunicazioni preparatorie - ha spiegato Andrea Gambassi, docente di Fisica alla Sissa, componente del Comitato - Presto struttureremo il bando di partecipazione internazionale, attendiamo circa 300 proposte per seminari e attività varie, che dovremo poi selezionare''. La decisione finale per il programma è attesa per giugno 2019, poi fino a settembre si svolgeranno le selezioni a livello internazionale. Il direttore dell'Istituto scientifico sloveno Stefan, Jadran Lenarcic, ha manifestato ''interesse anche per organizzare qualche evento anche a Lubiana".(ANSA).