(ANSA) - TRIESTE, 14 DIC - Alcuni fenomeni, "presentati come piaghe, che sono anche molto strumentalizzati e cavalcati da una politica della paura, possono in realtà nascondere al loro interno anche delle grandi opportunità. Mi riferisco all'immigrazione che non è poi un problema così grande come viene presentato e che può essere anche una opportunità per il Paese". Lo ha detto Andrea Illy, industriale del caffè e presidente della Fondazione Altagamma, in una breve intervista all'ANSA. (ANSA).