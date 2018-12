Terza corsia: Autovie, domenica viadotto apre verso Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 13 DIC - Dopo l'apertura in direzione Venezia, dalle 10 di domenica 16 dicembre anche i veicoli in direzione Trieste potranno circolare lungo il nuovo viadotto sul Tagliamento, opera "simbolo" del terzo lotto della terza corsia in A4. Lo annuncia Autovie Venete. Per consentire gli ultimi lavori - informa la concessionaria - dalle 21 di sabato alle 10 di domenica verranno chiusi i tratti compresi tra l'allacciamento A4/A28 e l'allacciamento A4/A23 in direzione Trieste e tra lo svincolo di Latisana e il Nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Saranno una sessantina le persone impegnate nella notte per completare l'infrastruttura (200 le maestranze a lavoro durante la settimana). Tra gli interventi previsti, lo spostamento degli ultimi new jersey che divideranno le carreggiate, la pavimentazione dei sei chilometri del nuovo manto stradale, la creazione dei flessi che incanaleranno i mezzi in entrata sul viadotto e in uscita, il posizionamento della segnaletica verticale e la tracciatura di quella orizzontale. (ANSA)

Data ultima modifica 13 dicembre 2018 ore 15:17