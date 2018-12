Dm Elektron: Regione, piano produzione Buia senza esuberi

(ANSA) - TRIESTE, 13 DIC - La proprietà di Dm Elektron ha reso noto, con una comunicazione indirizzata alla Presidenza e alla direzione regionale competente, i propri piani di produzione per il sito di Buia fino al 31 maggio 2019 che - viene spiegato - prevedono l'impiego di tutte le maestranze coinvolte. Lo afferma la Regione Fvg in una nota. "Si tratta di un primo passo incoraggiante - osserva l'assessore al Lavoro, Alessia Rosolen - naturalmente, tutti i soggetti interessati dovranno collaborare nei prossimi mesi per garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Buia. Auspico pertanto che anche i lavoratori valutino positivamente il segnale". La protesta degli operai della Dm Elektron, per impedire lo smantellamento di alcune linee produttive destinate in Romania, era cominciata il 7 dicembre. "La Regione - assicura Rosolen - continuerà a fare la sua parte, accompagnando il confronto tra azienda e lavoratori nella prospettiva di estendere le garanzie rese anche al periodo successivo al 31 maggio 2019".