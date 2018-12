Rifiuti, a Trieste i primi cestini intelligenti

(ANSA) - TRIESTE, 12 DIC - Arriva a Trieste la raccolta di rifiuti 4.0. grazie ai cestini 'intelligenti'. I primi due contenitori, dotati di compattatore interno e funzionanti a energia solare, sono stati installati nel centro cittadino dalla AcegasApsAmga, società che fornisce servizi energetici, idrici e ambientali in Veneto e Fvg. Sfruttando il compattatore interno, i nuovi cestini saranno in grado di sfruttare la volumetria interna pari a 125 litri estendendola ad un volume equivalente di 840 litri, e quindi capaci di contenere una quantità di rifiuti molto più elevata.

Ogni cassonetto intelligente corrisponde infatti a 7 cassonetti tradizionali.

I contenitori che la multiutility ha in previsione di installare anche a Padova, sono sempre connessi e gestiti in tempo reale attraverso una piattaforma cloud, che consente di controllare le raccolte effettuate, il grado di riempimento dei cestini stessi e di intervenire in caso di eventuali anomalie.

