Lavoro: Dm Elektron, tensione fuori dalla fabbrica di Buja

(ANSA) - TRIESTE, 10 DIC - Momenti di tensione questa mattina a Buja (Udine) davanti ai cancelli della Dm Elektron tra gli operai in picchetto continuo dal 7 dicembre scorso e le Forze dell'Ordine. Alcuni lavoratori volevano impedire l'accesso in azienda di alcuni camion, bloccando con i loro corpi la strada.

I manifestanti volevano impedire lo smantellamento di alcune linee produttive destinate in Romania. Le Forze dell'ordine sono così intervenute per allontanare gli operai e consentire il passaggio dei mezzi. Secondo i sindacati dal Dm Elektron sta delocalizzando la produzione in una fabbrica in Romania, mettendo a rischio 135 lavoratori di Buja. Già l'8 dicembre scorso l'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, aveva incontrato i lavoratori e le sigle sindacali, annunciando per oggi pomeriggio - alle ore 18 - un tavolo di crisi. All'incontro convocato dalla Regione prenderanno parte l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini, le parti sociali e l'azienda. (ANSA).



Data ultima modifica 10 dicembre 2018 ore 18:06