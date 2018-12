illy apre apre a Tel Aviv nuova filiale Università del caffè

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - illycaffè rafforza la sua presenza in Medio Oriente con l'apertura a Tel Aviv di una nuova filiale dell'Università del Caffè, il polo di formazione che dal 1999 si prefigge di promuovere e diffondere la cultura del caffè di qualità in tutto il mondo. Ventottesima sede mondiale e terza in Medio Oriente dopo quelle di Dubai e Riad aperte nel 2015, la filiale di Tel Aviv - precisa l'azienda leader globale nel segmento del caffè di alta qualità in una nota - si occuperà della formazione continua delle strutture d'alta hotellerie proponendo un'offerta didattica pensata sia per i professionisti del settore che per i consumatori. Ai primi sono riservati 24 corsi in aula dedicati alla conoscenza dell'unico blend illy, ai processi di lavorazione e trasformazione della materia prima e alla degustazione sensoriale, oltre a momenti di formazione svolte direttamente presso i clienti. Ai consumatori verranno dedicati percorsi specifici per conoscere il mondo del caffè con dimostrazioni pratiche e degustazioni. (ANSA).



