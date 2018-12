Commercio:indagine,Fvg secondo in Italia per Gdo,Udine prima

(ANSA) - TRIESTE, 8 DIC - Con 753 metri quadri ogni mille abitanti, il Fvg è secondo in Italia, dopo la Val d'Aosta, per rapporto tra superfici di vendita della grande distribuzione organizzata (Gdo) e abitanti. La media italiana si ferma a 409 mq. Lo rileva l'Osservatorio trimestrale del terziario Fvg promosso dall'Ente bilaterale e curato da Ires Fvg e Format Research. La provincia di Udine, con 938 mq per 1.000 abitanti, risulta nell'indagine di Ires Fvg la prima in Italia seguita da Aosta (878) e Gorizia (825). Pordenone è dodicesima (634), Trieste 47/ma (428). "I dati confermano un trend noto - osserva il presidente di Confcommercio regionale, Giovanni Da Pozzo - la regione è da tempo satura sul fronte Gdo e necessita di interventi della politica a favorire il rilancio di un commercio al dettaglio che mantiene la sua forte valenza sociale". Se si considera solo il comparto food il Fvg è primo in Italia con 352 mq di superficie di vendita ogni 1.000 abitanti.

(ANSA).