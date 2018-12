Ambiente: Scoccimarro, verso laboratorio unico per Arpa

(ANSA) - TRIESTE, 8 DIC - Laboratorio unico e nuova sede a Palmanova: potrebbero essere maturi i tempi per una revisione organizzativa e patrimoniale dell'Arpa. Ne è convinto l'assessore ad Ambiente ed Energia, Fabio Scoccimarro, che annuncia all'ANSA i progetti al vaglio della Giunta. "I locali attualmente in uso all'Arpa - spiega - non sono a norma antisismica. Ristrutturarli costerebbe 20 milioni di euro più iva". Cifra pari, secondo l'assessore, a quella di una nuova costruzione, probabilmente a Palmanova, vicino alla sede della Protezione civile. "A oggi non ci sono delibere o decisioni a riguardo, ma un indirizzo condiviso con il Presidente della Regione". Oggi l'Arpa ha 9 sedi. "I presidi sul territorio rimarrebbero - chiarisce Scoccimarro - mentre a Palmanova verrebbe spostata la parte amministrativa e il laboratorio unico. Il laboratorio di Trieste si specializzerebbe in acqua marine, quello di Udine si sposterebbe a Palmanova. Sono ipotesi su cui intendiamo confrontarci con i vertici e i dipendenti".